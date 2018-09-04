İYİ Parti Nevşehir il yönetimi istifa etti

NEVŞEHİR (AA) - İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Serkan Canpolat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etti.

Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez tarafından alınan tavsiye kararı dolayısıyla istifa ettiklerini belirtti.

İl yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları görüşmenin ardından toplu istifa kararı aldıklarını aktaran Canpolat, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Partimiz genel merkezinin kararıyla 81 ili kapsayan istifaların alınması işlemi birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Biz il yönetimi olarak istifamızı genel merkezimize ve İl Dernekler Müdürlüğümüze sunduk. Bundan sonraki süreçte partimiz genel merkezince yeni görevlendirme yapılacak. Bizlerde bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz."