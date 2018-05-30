İYİ Parti milletvekili adayları trafik kazası geçirdi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında İYİ Parti Samsun milletvekili adayları ile il başkanının da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alper Özyer yönetimindeki 55 AAB 44 plakalı minibüs, Kırıkkale-Samsun karayolunun Balışeyh ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, Samsun milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol ile Recep Güleroğlu, Alper Özyer ve Ayfer Kutalmış yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Süslü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.