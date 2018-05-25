İYİ Parti Kırşehir mitingi

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çiftçinin bütün üretim mantığını değiştireceğiz."dedi.
Akşener, partisince Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen mitingde, başta kadınlar olmak üzere milletin desteğiyle ilk kadın Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.
Pancardan kotayı kaldıracağını aktaran Akşener, "Ekonominin esası üretimdir, merkezinde üretim vardır. Çiftçiyi üretir hale getirip, çiftçiyi sanayileştireceğiz. Çiftçinin bütün üretim mantığını değiştireceğiz. Çocuklarımıza iş bulmak devletimizin görevidir." diye konuştu.