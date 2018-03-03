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İYİ Parti Karaman Kongresi

KARAMAN (AA) - İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı’nın birinci olağan kongresi yapıldı.Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından İYİ Parti Genel...

03 Mart 2018 Cumartesi 17:50
İYİ Parti Karaman Kongresi
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KARAMAN (AA) - İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı’nın birinci olağan kongresi yapıldı.
Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajı okundu.
Kongre'de konuşan İYİ Parti Kurucu İl Başkanı İsmet İlmi Hatipoğlu, 4 ay gibi kısa bir süre önce kurulmuş partilerinin ilçe kongrelerini gerçekleştirdiğini söyledi.
Hatipoğlu, "İYİ Parti artık bugün itibariyle Karaman’da 3 yıllığına seçilecek yönetimle halkın karşısında olacak." dedi.
Konuşmaların ardından tek aday olan ve tüm delegelerin oyunu alan Hatipoğlu, il başkanlığına seçildi.
Kongreye, CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver, CHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Onur Irgat, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Baştuğ, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, İYİ Parti Konya İl Başkanı Orhan Tulukcu ile yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Karaman il ve ilçe yönetimi üyeleri, Saadet Partisi Karaman İl yönetimi üyeleri, Türk Ocakları Karaman İl Temsilcisi Yunus Turan ve partililer katıldı.

Anahtar Kelimeler:
İl Kongresiİyi PartiKaraman
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