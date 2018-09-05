İYİ Parti Karaman İl Yönetimi istifa etti

KARAMAN (AA) - İYİ Parti Karaman İl Başkanı Mustafa Akın, Yönetim Kurulu üyeleriyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Karaman İl Yönetimi kurulunun 5 Eylül 2018 tarihi itibariyle istifa ettiğini belirtti.

İstifaları en hızlı şekilde Genel Merkeze ileteceklerini ve yeniden yapılanmanın önünü açacaklarını söyleyen Akın, "İYİ Parti Karaman teşkilatı yapılacak yeni görevlendirmenin ardından kaldığı yerden ve daha heyecanlı bir biçimde yoluna devam edecek, yerel seçimlerdeki başarısı ile de Türkiye'nin geleceğine mühür vuracağı açıkça gösterilecektir." ifadelerini kullandı.