İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Sivas'ta

SİVAS (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Bölge Trafik Kavşağında partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Akşener, İstasyon Caddesi 50. Yıl Kavşağı'nda inerek vatandaşlarla selamlaştı.

Cadde üzerinde esnaf ziyareti yapan Akşener, daha sonra Atatürk Kongre Ve Etnografya Müzesi'ni gezdi. Çıkışta Sivas'a partisinin il binasının açılışını yapmaya geldiklerini ifade eden Akşener, başta Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhuna Fatiha okudu.

Daha sonra il başkanlığının açılacağı Afyon Sokak'ta vatandaşlara hitap eden Akşener, Sivas'ta olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Akşener, gittiği illerin içinde en coşkulu kalabalıklardan biriyle Sivas'ta karşılaştığını dile getirerek, partisinin politikalarını anlattı.

Akşener, ülkede en büyük sorunlardan birinin işsizlik olduğunu belirterek, "3,65-3,70 kredi tutturan her gencimize her yıl üniversiteyi yurt dışında okutacağız ve onun parasını biz vereceğiz. İş bulmanızı, işinizi yapmanızı sağlayacağız." dedi.

Daha sonra parti binasına geçerek açılışını yapan Akşener, genel seçim ve partili cumhurbaşkanı seçimlerinin 15 Temmuz 2018 yılında yapılacağını düşündüğünü, bunun bir bilgi değil, öngörü olduğunu söyledi.

Akşener'e ziyaretinde, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ da eşlik etti.

