İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya'da:

KONYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Almanya ve Fransa, Avrupa'daki en büyük şeker üreticisi iki ülkedir. Nişasta bazlı şeker kullanımı her iki ülkede de yüzde 1'in altında. Ama bizde yüzde 15 ve eğer şeker fabrikaları satılırsa bu oran daha da yükselecek." dedi.

Akşener, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Konya'da, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Akşener, daha sonra bir otelde düzenlenen partisinin Konya 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Akşener, kongrede yaptığı konuşmada, 6 il dışında tüm Türkiye'de teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirtti.

- "Biz milletimizin proje partisiyiz"

Tarihte bu kadar kısa ve hızlı bir sürede teşkilatlanmaya giden başka bir siyasi parti olmadığını ifade eden Akşener, "Bütün siyasi partiler önce grup kurmuş daha sonra teşkilatlanmıştır. Dolayısıyla biz sahada teşkilatlanarak üste doğru geldik. Bize 'proje partisi' diyorlar. Evet doğru, biz milletimizin proje partisiyiz. Milletimiz bu partiyi kurdu, biz de bekçisiyiz." diye konuştu.

Akşener, sırtını millete yaslamış bir siyasi hareket olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Almanya ve Fransa, Avrupa'daki en büyük şeker üreticisi iki ülkedir. Nişasta bazlı şeker kullanımı her iki ülkede de yüzde 1'in altında ama bizde yüzde 15 ve eğer şeker fabrikaları satılırsa bu oran daha da yükselecek. Bu fabrikaların satılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için gereken her şey yapılacak. Şayet satacaksanız o fabrikadaki işçilere ve sendikalara satarsınız. Gözlerimiz de üstünüzdedir. Biz sizin küçük ortağınıza benzemeyiz."

Eski bir akademisyen olduğunu anlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Bildiğim bir şey vardır. Eğer kişi ve kurumlar korkarsa, kendileri korktuğu için karşısındaki herkesi ve her şeyi korkutmak isterler. İşte biz onun için cesuruz. Biz diyoruz ki, Sayın Erdoğan, korkmuyoruz. Sayın Erdoğan sen de korkma kardeşim. Korkaklar, abuk subuk davranışlarda bulunurlar. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlar budur. İYİ Parti önce Türkiye'ye iyi geldi. Sonra da başta Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti mensuplarına iyi gelecektir."

Akşener, partileri kurulduktan sonra her gittiği yerde tarım, sanayi, eğitim ve işsizlik üzerinde durduğunu, bu alanlardaki soruları anlatmaya devam edeceğini bildirdi.

Kongreye, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan'ın yanı sıra partililer katıldı.