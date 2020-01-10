İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: İstanbullu buna 'hayır' diyecek

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuştu.

Kanal İstanbul Projesi'nin 9 yıl üzerinde hiç durulmadığını ve birden bire konuşulmaya başladığını savunan Akşener, projeyle ilgili bilim insanlarıyla konuşulmadığını, deprem, nüfus, askeri güvenlik, Montrö Anlaşması konularının ise tartışılmadığını iddia etti. Akşener, "Peki 9 sene uyutulmuş da neden bugün ortaya konmuş, cevabı var mı? Hayır. Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacak mı? Hayır. İstanbul'a katkısı var mı? Hayır." dedi.

Projenin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetnamesine de uygun olmadığını savunan Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Bu bir İstanbulluya ders verme eylemidir. 20 milyar dolar, daha üstü miktarda bir para harcanacağı söyleniyor. Bununla GAP bitirilebilir, Konya Ovası sulanabilir. Genç işsizliği yüzde 35'leri vurdu o gençlere istihdam yaratılabilir, teknokentler yapılabilir, genç girişimcilere faydalı olunabilir. O gençlerin elinden tutulabilir. Üniversite mezunu her dört gençten biri işsiz, şimdi üç gençten biri işsiz hale dönüşüyor, bu gençlerin umutlarını hayata geçirebilecek projeler yapılabilir. Fabrikalar yapılabilir. Dünya endüstri 4.0'ı, karanlık fabrikaları tartışırken biz betonu, rantı, yandaşların cebine konacak parayı tartışıyoruz. Akıl, bilim, rasyonalite bunları söylüyor. Peki bu kanal işi nereden çıktı? Sebebi sensin Başkan (Ekrem İmamoğlu), kazanmasaydın olmayacaktı."

Kanal İstanbul'un, "İstanbulluyu cezalandırma" anlamına geldiğini de öne süren Akşener, "İstanbullu bu, 'Ben istedim yapacaksınız, ben istedim olacak.' tavrına 'hayır' diyecek, demokrasiyle diyecek, demokrasi talebiyle diyecek ve kaya gibi duracak." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın yapımını da eleştiren Akşener, "O havaalanı için bilim insanlarıyla görüşmedi, İstanbullunun fikrini almadı, hiç kimsenin fikrini almadı. 5 milyar dolarlık bir yatırım oraya yapıldı, doğru düzgün uçaklar inemiyor." ifadelerini kullandı.