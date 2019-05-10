İYİ Parti eski ilçe başkanı Pekince, AK Partiye geçti

KIRIKKALE (AA) - İYİ Parti Keskin ilçesi eski başkanı Lütfi Pekince ve beraberindeki 53 kişi, AK Partiye geçti.

AK Parti Keskin İlçe Başkanlığında düzenlenen törende konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Lütfü başkanın ekibiyle AK Parti'ye katıldığını kendilerine rozetlerini taktıklarını söyledi.

Kırıkkale'nin vatanına, milletine, devletine ve bayrağına sıkı sıkıya bağlı bir yer olduğunu vurgulayan Dağdelen, şöyle konuştu:

"Geçen hafta bir şehidimiz vardı. Bugün yine çok acı bir haber adlık. Balışeyh ilçemizde bir şehidimiz daha var. Ülkemiz için hiç birimiz gözümüzü kırpmayız. Allah hepimize inşallah şehitlik nasip eder. Başkanımız Pekince'nin bu hassasiyeti, ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak AK Parti şemsiyesi altına girdi. Bize ve partimize çok büyük güç sağladı. Başkanımız ve arkadaşları partimize hoş geldi."

Pekince ise İYİ Partinin bir buçuk yıla yakın Keskin ilçe başkanlığını yaptığını bildirdi.

Partideki yeni oluşumları göz önüne alarak İYİ Partiden ayrıldığını belirten Pekince, "Ülkemizin şu anki durumunu göz önüne aldığımızda ilçemizde ve ilimizde şehitlerimizin olmasından dolayı partimizden istifa ettik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için AK Partiye geçtik. Bu çatı altında hizmetimizi devam ettireceğiz. 2 Haziran'da tekrarlanacak seçimlerde AK Parti Adayı Dede Yıldırım etrafında kenetlenip ilçemizde belediye başkanlığını büyük oy farkıyla kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.