İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığı'ndan

ÇANKIRI (AA) - İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından Andımız'ın yeniden okutulması amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, Andımız'ın ana sınıfından başlanarak en az 9'uncu sınıfa kadar okutulmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan talep ettiklerini söyledi.

Andımız'ın Mustafa Kemal Atatürk döneminde Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından yazılarak 1933 yılından beri okutulduğunu hatırlatan Doğan, "Ne yazık ki 80 yıl sonra 2013 yılında Andımız kaldırıldı. Bu durum çocuklarımızın doğru eğitimini, milli ve manevi değerlerimizi kazanmalarını engelleyen büyük bir hata olmuştur." dedi.

Andımızın kaldırılmasının Türk milletini üzdüğünü ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Binlerce yıldır her karışını şehit kanlarıyla sulayarak ve hala her gün şehit vermeye devam ederek vatan eylediğimiz bu aziz toprakları savunmak büyüğüyle küçüğüyle tüm milletimizi çok sevmek uğruna her türlü fedakarlığı yapmak ülküsü ve Türk milleti olmaktan gurur duymayı öğreten bu and, bu eğitim her çocuğumuza çok gereklidir."

Konuşmanın ardından partililer Andımız'ı okudu.