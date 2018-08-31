İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti

ÇANKIRI (AA) - İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, görevinden istifa etti.

Kapdan, parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında, 29 Ağustos'ta genel merkeze giderek, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a istifa dilekçesini sunduğunu, istifa nedeninin bir tepki ya da tavır değil, ciddi anlamda bir yenilenmenin önünü açmak olduğunu söyledi.

İstifa kararından önce il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini ifade eden Kapdan, "Mahalli seçimler öncesinde, bu gevşeme döneminde, 'seçim sathı mahaline girildiğinden belediye meclisi, il genel meclisi, belediye başkanlığı adaylıkları nedeniyle teşkilatlarda istifalar ve boşalmalar olabileceğini, bu anlamda bir zafiyetin genel seçimde olduğu gibi artarak ortaya çıkabileceğini, bu nedenle il başkanı olarak istifa etmemin daha faydalı olacağına inandığımı' söyledim." diye konuştu.

"Türkiye genelinde bütün il başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin istifa etmeleri yönünde bir tavsiye kararı alınmış" diyen Kapdan, şunları kaydetti:

"Bu kararı destekliyorum. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çankırı olarak ülke geneline ortalamamız seçimlerde 1-2 puan daha yukarıdaydı. Türkiye genelinde Çankırı'da olduğu gibi beklentinin altında kaldık. Yorucu bir seçim geçirdik. İsabetli bir karar almışım. Öngörüm de doğruymuş. Bu kararın açıklanmasından bir gün önce kendim zaten bu eylemi gerçekleştirmiştim. Genel merkez de bütün il başkanlarından benzer bir eylem gerçekleştirilmesini istedi."

Kapdan, yerel seçimlerde Çankırı Belediye Başkanlığına aday olmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.



