İYİ Parti adaylarından TSO'ya ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Kırşehir milletvekili adaylarının, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ettiği bildirildi.

TSO'dan yapılan yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Kırşehir milletvekili adayları Hakan Ünser ve Asaf Kayaoğlu, İl Başkanı Müfit Göçen eşliğinde, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Ünser, ziyarette heyet adına yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşları ve onların görüşlerini her zaman önemsediklerini belirterek, Kırşehir için her kesimle ortak hareket edeceklerini kaydetti.



Ekicioğlu da ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür ederek, Kırşehir ekonomisinin, ticaret ve sanayi alanındaki sorunları ve çözümleri konusunda her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.