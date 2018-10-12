"İyi Gıda" çalıştayında sektörün bugünü ve geleceği konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Sürdürülebilir Markalar Platformu tarafından düzenlenen ve "İyi Yaşam İnisiyatifi" kapsamında yıl boyunca birçok sektör özelinde yapılan çalıştayların sonuncusu gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Markalar Platformu'nun liderliğinde, Ülker’in katkısı ve "İyi Gıda" (Good Food) temasıyla düzenlenen, gıda sektörünün bugünü ve geleceğinin konuşulduğu "İyi Gıda" çalıştayına, STK ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve diyetisyenler katıldı.

Çalıştayda sektörün ve tüketicilerin "iyi gıda" algısı ele alınırken; beklentiler, mevcut fırsatlar ve sektörün gelişmesi için alınması gereken aksiyonların neler olabileceği konuşuldu. "İyi Gıda"yla markaların "iyi yaşam"a nasıl köprü olabileceğinin değerlendirildiği etkinlikte, sektörün gelişimi için hangi adımların atılabileceği de konuşuldu.

Çalıştayda "iyi gıda" tanımı konuşulurken; ulaşılabilirlik, uygun fiyat, tüketicinin ihtiyaçlarına cevap verme, güven, aynı standart ve kalitede hijyenik şartlarda ham madde temininden ürünün rafa çıkışına kadarki zincir içinde, çevreyi koruyarak üretim ön plana çıkan noktalar oldu.

Gıda sektöründe yaşanan bilgi kirliliğinin çözülmesi için kamu, özel sektör, akademisyenler ile sektör dernek ve sivil toplum kuruluşlarının sıkı bir iş birliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca tarım stratejileri, çiftçinin desteklenmesi, sürdürülebilir ham madde tedariki ile Ar-Ge ve inovasyonun önemine de işaret edildi.





- "İyi gıda iyi yaşamın gerekliliklerinden birisi"





Çalıştaya katılan Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı Necdet Buzbaş, iyi gıda algısı özelinde bir çerçeve çizerek, "Gıdanın bulunabilirliği, ekonomik olarak ve raflarda ulaşılabilirliği, hijyenik olması, bir ihtiyaca cevap verebilmesi, kritik unsurlar. Gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, farklı alanlardan katılımcıların sunduğu bilgilerle gıda sektörünü 360 derece değerlendirdiğimize ve sektörümüzde gerekli adımların atılması yönünde önemli bir ilerleme kaydettiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beraat Özçelik de iyi gıdanın; insan sağlığına zarar vermeyen, kimyasal ve mikro biyolojik riskler içermeyen, besin değeri korunmuş ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir şekilde üretilen gıda olduğunu belirterek, "İyi gıda algısının doğru bir şekilde tüketiciye ulaştırılabilmesi için akademisyenlerin, medyanın, STK’ların ve sanayinin hep birlikte çalışması çok önemli. Tüketicilerin gıda üretim yöntemleri ile ilgili daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor." bilgisini verdi.

Sürdürülebilir Markalar Stratejisti Semra Sevinç ise Nielsen ve Sürdürülebilir Markalar iş birliğiyle yapılan İyi Yaşam (Good Life) Araştırması sonuçlarına göre tüketicileri iyi bir yaşama ulaştıran en iyi gıda markası seçilen Ülker'in etkinliğe katkısından mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"14 farklı sektörde iyi yaşama katkı koyan markaları seçen tüketiciler, iyi gıda için de benzer bir seçim yaptılar. İyi gıda iyi yaşamın gerekliliklerinden birisi. Tüketicinin markalardan iyi gıda beklentisi var ve bu iyi gıda beklentisinin ve sektörün normlarının ne olduğunu konuşmak üzere başarılı bir çalıştay gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Çalıştayın ayrıntılı sonuçları 17 Ekim'de gerçekleştirilecek Sürdürülebilir Gıda Konferansı'nda paylaşılacak."

