İtikaf için 9 bin 364 cami hazır

ANKARA (AA) - Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.

Modern hayatın yoğunluğu içinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen "itikaf" ibadeti, ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu sene ramazanda itikafa girilecek camiler belirlenerek, yurt genelinde 9 bin 364 cami itikafa girmek isteyenler için hazırlandı.

Ankara'da Kocatepe ve Maltepe camileri başta olmak üzere 251 camide, İstanbul'da ise 36 ilçede 225 camide itikafa girilebilecek.

Camilerin listesi Diyanet'in internet sitesinde

Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

İnternet adresindeki "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşılabiliyor.