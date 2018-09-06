İthalat ve ihracat başvuruları elektronik ortama taşınıyor

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, çevre mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat izinleri elektronik ortama taşınacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından verilen atık, katı yakıt, pil ve akümülatör, metal hurda ithalat izinleri ile tehlikeli ve tehlikesiz atık ihracatı izinleri elektronik ortamda sonuçlandırılacak.

Bakanlığın sorumluluğundaki işlemlerin tamamının internet üzerinden sonuçlandırılmasının hedeflendiği çalışmayla, ithalat ve ihracata konu olan maddelerin ticaretinin hızlandırılarak, daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sadece atıklar değil Bakanlık görev alanına giren diğer ürünlerin dış ticaretinde atılacak olan bu adım, başvuruların hızlı ve güvenilir olarak sonuçlandırılmasına olanak tanıyacak. İthalat ve ihracat kapsamındaki diğer başvurular ise Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

- Yazılım geliştirildi

Açıklamada, söz konusu çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında da yer aldığı anımsatılarak, uygulamanın yazılım alt yapılarının Bakanlık tarafından geliştirildiği vurgulandı.

Bu kapsamda test aşamaları başlatılan yazılım, sürecin tamamlanmasının ardından kurumlar arası "Tek Pencere Sistemine" entegre edilecek.



