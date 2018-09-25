İtfaiyecilerden Başkan Aydın'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, İtfaiye Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzu, İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz ve beraberindeki itfaiyecileri makamında kabul eden Aydın, itfaiye teşkilatının donanım ve eğitimli personel olarak çok iyi bir noktada olduğunu belirtti.

İtfaiyecilerin doğal afetlerde ve kurtarma operasyonlarında etkin rol aldığını aktaran Aydın, "Özellikle kazalarda ekip ve ekipmanlarımız can kurtarıyor. Her birimde faaliyet sayısı ne kadar çok olursa, o zaman başarılı olduğumuzu anlıyoruz ama itfaiye için bu durum tam tersi. Verdiğimiz eğitimler çok etkili oluyor, sonuçlar da zaten bunu gösteriyor. Eğitim konusuna daha çok ağırlık vermemiz gerek. İnşallah itfaiyeye hiç ihtiyaç olmaz. Tüm arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Nice 304 yıllara kavuşmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzucu ise yangın, sel, deprem, kaza gibi birçok konuda canla başla mücadele eden tecrübeli bir ekip olduklarını dile getirerek, birçok alanda verilen eğitimlerle de yangın çıkmadan önleyici tedbirlerin alınmasını sağladıklarını vurguladı.

İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz da yılda bin 400 olan vaka sayısının 670'e gerilediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Okullara, kamu kurumlarına ve özel işletmelere yangın konusunda eğitimler veriyoruz. En büyük sorunların başında gelen anız yangınlarında da yarı yarıya bir azalma söz konusu. Binalara yangın yönetmeliğine uygunluk konusunda denetimler yapıyoruz. Geçen yıl 670 binaya bu alanda ruhsat verdik. Eğitim ve denetimlerimiz yangınların azalmasında büyük etken oldu. En önemlisi bu yıl içerisinde yangından kaynaklı bir can kaybı yaşamadık."