NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İtfaiye Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, meslekleri gereği karşılaştıkları birçok tehlikeye rağmen, kuruluş amacını karşılıksız yardım anlayışından alan itfaiyecilere başarılar diledi.

İtfaiyecilerin büyük ve önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"İtfaiye çalışanlarımız, insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan itfaiye personelimiz başta olmak üzere, görevlerini yürüten, bu zorlu mücadelelerinde büyük bir özveri örneği göstererek cesaret ve onuruyla görevlerini yerine getiren tüm itfaiye teşkilatının haftalarını kutluyor, kazasız belasız günler diliyorum."