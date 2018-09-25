KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Başkan Saygılı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, itfaiyeciliğin, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olmakla beraber, aynı zamanda büyük sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

İtfaiye teşkilatının, belediyenin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Saygılı, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken canla başla çalışmaktadırlar. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye teşkilatımızın haftasını kutluyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

İtfaiye Müdürü Koray Arslan da hafta kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında Başkan Saygılı'ya bilgi verdi.