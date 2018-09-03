İtfaiye ekipleri 7 ayda bin 551 olaya müdahale etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, itfaiye ekiplerinin bu yılın ilk 7 ayında bin 551 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin modern araç, ekipman ve personeliyle 2018 yılının ilk 7 ayında 24 saat çalışma esasında yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

Ekiplerin kent merkezinde vatandaşların can ve malını koruyarak, oluşan olumsuzluklardaysa müdahale ettikleri vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz 7 ay içinde 366 yangına müdahale edildi. Ekiplerimiz bunların yanında 140 kurtarma operasyonu, 20 trafik kazası, 104 su baskını ve sulama sorunlarıyla 921 çeşitli olaylarda görev yaptı. İtfaiye ekipleri, istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim çalışmalarını 2018 yılında da sürdürdü. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında kurumlara eğitim hizmeti verildi. Kent merkezinde toplam 20 tatbikat eğitimi verildi. Önce tedbir politikası ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kentteki 232 iş yerini ise olası yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetledi."