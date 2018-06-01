İtfaiye Amiri Kırılmaz, boğulmalara karşı uyarı

SİVAS (AA) - Suşehri Belediyesi İtfaiye Amiri, Yalçın Kırılmaz, baraj göllerine ve dere yataklarına serinlemek amacıyla girecek olan vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı.

Kırılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl vatandaşların uyarılmasına rağmen bu acı olayların tekrar yaşandığını belirtti.

Vatandaşların genellikle yaz aylarında piknik amaçlı su kenarlarını tercih ettiğine değinen Kırılmaz, "Su derinliği bilinmeyen yerlere kesinlikle suya girmesinler. Özellikle ilçemizde bulunan Kelkit Irmağı'ndan kum çıkarıldığı için su derinliği sürekli yer değiştirmektedir. Bir gün önce 1 metre derinlik olan yer, daha sonra bakıldığında derinliği 3 metreye kadar çıkabilmektedir. Özellikle ilçemizde bulunan Çamlıgöze, Kılıçkaya ve Bereket baraj göllerinde yüzmek için giren vatandaşlarımız, gereğinden fazla açılarak yüzmeleri sonrası geri dönüşlerinde sıkıntılar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu gibi durum yaşayan vatandaşlarımızın panik yapmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kırılmaz, ilçede Su altı Arama ve Kurtarma ekibi kurduklarına da değinerek, "Yıllardır ilçemizin ve Kelkit Vadisi'nde bulunan diğer ilçelerimizin en önemli ihtiyaç ve hizmet olarak düşündüğümüz su altı arama ve kurtarma dalgıç ekibimizi SUKUT bünyesinde kurduk. Dalgıçlarımızdan biri 3 yıldız, diğerleri ise 2 yıldızlı olmak üzere 4 dalgıcımız aktif olarak, tam donanımlarıyla beraber hazır olarak beklemekte." dedi.