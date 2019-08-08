İtfaiye ağaçtan kurtardığı kedinin sahibini internetten buldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de itfaiye ekipleri, bir ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardıktan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hayvanın sahibini buldu.
Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ağaçtan kurtardıkları kedinin sahibi bulunamayınca hayvanı Batıkent İtfaiye Merkezinde misafir etti.
Kısa sürede yayılan paylaşımlar ile durumdan haberdar olan Melike Pehlivan, "Itır" adını verdiği kedisini itfaiyeden teslim aldı.
Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedisini 4 gündür aradığını söyledi.
Barınaklarla iletişim halinde olduğunu ancak itfaiyeye kedisini sormayı hiç düşünmediğini belirten Pehlivan, "İtfaiye personelimiz gelmiş, Itır'ı kurtarmış. Bir de en güzel şekilde misafir etmişler. İlgileri için tüm personele teşekkür ediyorum." dedi.