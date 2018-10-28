ITC Başkanı Erşet Salihi: Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine talibiz

KERKÜK (AA) - Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bağdat'ta Türkmen vekilleri olarak Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine talibiz.'' dedi.

Türkmenlerin yeni hükümette etkin bir şekilde yer alması gerektiğini vurgulayan Salihi, ''Kurulacak hükümette en az bir bakanlığın Türkmenlere verilmesini istiyoruz. Planlama Bakanlığının Türkmenlere verilmesi için hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile de görüştük.'' diye konuştu.

Türkmenlerin bulunmadığı bir hükümetin eksik olacağını belirten Salihi, şunları kaydetti:

''Türkmenlerin yeni hükümette ve karar alma mekanizmalarında yer alması için gereken tüm adımlar atılmıştır. Son bir ay içinde Bağdat'taki temaslarımızda istisnasız tüm siyasi taraflarla görüşerek Türkmenlerin taleplerini ilettik.''

"Kerkük'te bir daha Peşmergeyi görmek istemiyoruz"

Salihi ayrıca Kerkük'ün durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kerkük'ün geleceği meselesinin hükümet tam anlamıyla kurulduktan sonra yeniden gündeme geleceğini ifade eden Salihi, ''Kerkük'te bir daha Peşmergeyi görmek istemiyoruz. Kerkük ile ilgili Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in bizzat ilgileneceğini düşünüyoruz. Kentin geleceği ile ilgili alınacak kararlarda etkin olmamız için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde yer almamız gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

ITC Başkanı Salihi, Kerkük'ün güvenliği meselesine Peşmergenin dahil olmaması konusunda ısrarlı olduklarını yineleyerek, ''Peşmergenin bir kez daha Kerkük'te yer almaması hususunda Cumhurbaşkanı Salih ile görüştük. Kerkük'ün güvenliğini Arap,Kürt ve Türkmenlerden oluşturulacak müşterek bir güç tarafından sağlanması önerimiz sıcak karşılandı.'' dedi.

Abdulmehdi hükümetinde yer alan 22 bakandan 14'ü meclisten onay aldıktan sonra yemin ederek görevlerine başladı. Yeni kabinede İçişleri, Savunma, Planlama, Yüksek Öğretim, Eğitim, Adalet, Kültür ile Göç ve Göçmenler bakanlıkları seçilemedi. Irak Meclisi'nde söz konusu bakanlıklar için 6 Kasım'da yeniden oturum düzenlenecek.