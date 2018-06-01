'İtalyan Merceğinden Anadolu'daki Bizans Sanatı' sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - "Yitik İmparatorluğu Resmetmek: İtalyan Merceğinden Anadolu'daki Bizans Sanatı, 1960–2000" sergisi ziyarete açıldı.

Beyoğlu'nda Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'ndeki (ANAMED) serginin açılışında konuşan sergi küratörlerinden Giovanni Gasbarri, serginin ilk düşüncelerinin 3 yıl önce, Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nin Bizans Sanatı Tarihi Dokümantasyon Merkezi'nin arşivini ziyaret ettiklerinde ortaya çıktığını söyledi.

Arşivde, 35 binin üzerinde belge, fotoğraf ve doküman olduğunun altını çizen Gasbarri, "Bu belgelerin büyük bir çoğunluğu bugüne kadar yayımlanmadı. Biz de bu materyalle bir çalışma yapmak için heyecan duyduk. Yani 1960'ların sonundan günümüze kadar çeşitli belgeler var." ifadelerini kullandı.

Gasbarri, Koç Üniversitesi ANAMED ile Sapienza Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan serginin Bizans araştırmalarının tarihine ışık tutmayı amaçladığını vurguladı.

Küratör Livia Bevilacqua da sergi kapsamında İtalyan akademisyenlerin 1960'lı yıllarda gerçekleştirdiği Anadolu ziyaretlerinde çektikleri fotoğraflarına yer verdiklerini dile getirdi.

Fotoğraflar ile iki videonun yer aldığı sergiyi 4 farklı gruba ayırdıklarını söyleyen Bevilacqua, "Araştırmalarımızda Anadolu'ya çok fazla yer verilmediğini gördük. Biz bu sergide sadece Anadolu'ya odaklandık. İstanbul'u bu sergiye dahil etmedik. Çünkü o da çok büyük bir çalışma. Arşivdeki en eski belgeler 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Biri Milan diğeri Roma'dan iki farklı grubun Türkiye'nin doğusunda yaptıkları gezilerde yaptıklar çalışmalar bunlar." dedi.

Bevilacqua, sergi çalışmaları sırasında varlığı pek bilinmeyen eserlere ilişkin de belgelerin ortaya çıktığına dikkati çekti.

Sergi ziyaretçilere, yaklaşık 50 yıl boyunca toplanan arşivin yanı sıra bazıları kökten dönüşüme uğramış ve hatta tahrip olmuş anıt ve eserlerin hikayesini inceleme fırsatı veriyor.

Sergiyle eş zamanlı, İngilizce ve Türkçe olarak aynı başlıkla yayımlanan akademik kitap da olarak okurla buluştu. Editörlüğünü sergi küratörleri Livia Bevilacqua ve Giovanni Gasbarri'nin, çevirisini Yiğit Adam'ın üstlendiği kitapta Bevilacqua ve Gasbarri'nin yanı sıra Alessandra Guiglia, Antonio Iacobini, Engin Akyürek, Claudia Barsanti, Andrea Paribeni, Enrico Zanini ve Lorenzo Riccardi'nin yazıları da bulunuyor.

Araştırmacıların Anadolu’daki gezilerini konu alan kitabın ek bölümünde, birçoğu sergide yer alan fotoğraflara da yer veriliyor.

Muhabir: Hilal Uştuk