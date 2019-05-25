İtalyan büyükelçiden Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi makamında kabul etti.

Valiliğe gelişinde Çakacak tarafından karşılanan Gaiani, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Çakacak, kabulünde yaptığı konuşmada, dost ülke İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani'yi Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin artarak sürmesi temennisinde bulundu.

Köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin günümüzde de birçok uluslararası kuruluşta ve farklı platformlarda yakın iş birliği içinde çalıştığını hatırlatan Vali Çakacak, şöyle devam etti:

"Başta turizm olmak üzere iki ülke arasında ciddi ekonomik ilişkiler mevcuttur. İki ülke arasında yaklaşık 20 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmi bulunmaktadır. Biz, bu tür ziyaretlerle, iş insanlarımızın karşılıklı ziyaretleriyle ticaret hacmimizin daha çok büyüyeceğini inanıyoruz. Eskişehir; turizmde, eğitimde, sanayide ve birçok alanda ileri bir şehir. İtalya ile turizm başta olmak üzere her konuda yakın iş birliği içinde olabilecek bir şehir. Büyükelçinin bu ziyaretiyle sadece Türkiye-İtalya arasında değil aynı zamanda Eskişehir-İtalya arasında da ticaret hacminin daha da gelişeceğine inanıyoruz ve umuyoruz."

Türkiye ve İtalya arasındaki iyi ilişkileri daha da ileriye götürmenin görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükelçi Gaiani ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gaiani, Türkiye ve İtalya arasında tarihi çok eskilere dayalı iyi ilişkiler bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin ister AB olsun isterse NATO'daki ittifakı olsun gerçekten iki ülke arasındaki ilişkiler sağlam. İki ülke arasındaki yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekten büyük bir oran ve aslında bunu daha da ileriye götürebiliriz. Benim amaçlarımdan biri de bu ikili ilişkilerden yola çıkarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da ileriye götürebiliriz. Buraya geliş amaçlarımdan biri de bu konuda gerekli görüşmeleri yapmaktır." ifadelerini kullandı.