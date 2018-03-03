İtalya'da seçim sürecinde 'faşizm gerginliği'

ROMA - ECENUR ÇOLAK

İtalya'nın Macerata kentinde 3 Şubat'ta Luca Traini tarafından Afrikalılara yönelik gerçekleştirilen ve en az 6 kişinin yaralanmasına yol açan ırkçı saldırıyla tekrar gündeme gelen "faşizm tartışması", ülkede seçim sürecine damga vurdu.

Özellikle aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound partilerinin Afrikalılara yapılan ırkçı saldırıyı savunması ve fail Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmesi İtalyan kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı.

"Faşizm gerginliği" ülkede zaman zaman olaylı protestolara, hatta saldırılara neden oldu.

Irkçılık ve faşizm karşıtları, ülke genelinde yarın yapılacak genel seçimde yarışacak Forza Nuova, CasaPound ve Lig partilerinin miting ve toplantılarının olduğu her şehirde sokağa çıkarak bu grupları protesto etti.

Olaylı "faşizm" protestoları

Protestolarda da çoğunlukla polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı, yaralanan ve gözaltına alınanlar oldu.

İtalya seçimler öncesinde polisin eylemcilere orantısız müdahalesine sahne olurken, göstericiler de polise şişe, fişek, sopa ve hatta molotof kokteylleri atarak karşılık verdi. Ülkede, Bologna, Napoli ve Torino'daki protesto ve arbedelerde aralarında polislerinde olduğu 20'den fazla kişi yaralanmış onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Forza Nuova ve CasaPound'dan farklı olarak aşırı sağcı Lig ve İtalya'nın Kardeşleri partileri, pazar günü yapılacak seçime, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italya'yla birlikte "merkez-sağ ittifakı" içinde girecek.

İslam, Türkiye ve göçmen karşıtı söylemleriyle tepki toplayan Lig ve İtalya'nın Kardeşleri partileri de seçim sürecinde protesto edildi. Olaylı geçen protestolardan biri de Lig'in lideri Matteo Salvini'nin, 23 Şubat'ta Pisa'daki mitingi oldu.

"Faşizm gerginliği" aşırı sağ ve sol arasında saldırılara yol açtı

"Faşizm gerginliği", ülkede olaylı geçen protestoların yanı sıra aşırı sağcı ve solcu gruplara yönelik saldırılara da neden oldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 20 Şubat'ta Sicilya bölgesindeki Palermo şehrinde, aşırı sağcı Forza Nuova'nın yerel yöneticilerinden Massimo Ursino saldırıya uğramıştı. En az altı kişiden oluşan saldırganlar, el ve ayaklarını bağladıkları Ursino'yu darbetmişti. Olayda Ursino'nun burnu kırılmış, omzu sakatlanmıştı.

21 Şubat'ta ise Perugia kentinde bir kişi, solcu Halka Güç (Potere al Popolo) partisinin afişlerini asarken bıçaklanmıştı. Yerel kaynaklar, 37 yaşındaki yaralının durumunun ciddi olmadığını bildirmişti.

Livorno kentinde de 28 Şubat gecesi aşırı sağcı CasaPound taraftarı bir kişi, seçim bildirisi asmaya çalışırken saldırıya uğramıştı. Aşırı sağcı grup, "Dört kişinin önce CasaPound taraftarını sopalarla dövdüğünü, daha sonra da hamile eşinin bulunduğu aracın camını kırdıklarını" ifade etmişti. Saldırıya uğrayan kişinin bir gözünü kaybetme riski olduğu ve acil serviste tedavi gördüğü belirtilmişti.

İtalyan halkı faşizm ve ırkçılığa karşı yürüdü

Eylemciler ve polis arasında olay çıkan protestoların yanı sıra ülke genelinde "faşizme karşı" sakin geçen gösteriler de düzenlendi.

Irkçı saldırıdan 1 hafta sonra 10 Şubat'ta Macerata şehrinde, 30 bin İtalyan ve göçmenin katılımıyla "ırkçılık ve faşizme karşı" protesto düzenlenmişti. Aynı gün Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino ve Bolzano şehirlerinde de ırkçılık ve faşizme karşı yürüyüşler yapılmıştı.

Irkçı saldırının gerçekleştiği Macerata'da belediye de 18 Şubat'ta "faşizm ve ırkçılık karşıtı" protesto düzenlemiş, yürüyüşe 30'dan fazla dernek, kurum, ticaret birliği ve yerel yönetim iştirak etmişti.

24 Şubat'ta başkent Roma'da Ulusal İtalya Partizanlar Birliğinin (ANPI) düzenlediği "büyük faşizm ve ırkçılık karşıtı protestoya", hükümetin büyük ortağı Demokrat Parti ile Özgür ve Eşit (LeU) partisinden lider ve siyasetçilerin yanı sıra yaklaşık 100 bin kişi katılmıştı. Katılımcılar, faşizm ve ırkçılığa karşı Cumhuriyet Meydanı'ndan (Piazza della Repubblica) Halk Meydanı'na (Piazza del Popolo) yürümüştü.

Aynı gün, İtalya'nın güneybatısındaki Palermo şehrinde de solcu Halka Güç (Potere Al Popolo) partisi, aşırı sağcı Forza Nuova'nın şehirde yapacağı seçim mitingine karşı protesto düzenlemişti. Aşırı sağcı Forza Nuova lideri Roberto Fiore'nin öğleden sonra Croci Meydanı'nda planlanan mitingi de sol ve aşırı sağcı grupların karşı karşıya gelmesi riskinden dolayı bir otele taşınmıştı.