İtalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

ROMA (AA) - İtalya, 1946'da yapılan referandumla monarşiden cumhuriyete geçişinin 72. yılını kutladı.

Cumhuriyet'e geçişin 72. yılı münasebetiyle başkent Roma'da düzenlenen devlet törenine İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ve İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano ile diğer hükümet ve devlet yetkilileri katıldı.

Törende İtalya milli marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Mattarella, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu.

Daha sonra İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Freccie-tricolori", Vittorio Emanuele II Anıtı'nın üzerinden alçak geçiş yaptı. "Frecce-tricolori" Roma semalarına yeşil-beyaz-kırmızı rengindeki İtalyan bayrağını çizdi.

Ardından Vittorio Emanuele II Anıtı ile Kolezyum arasındaki yolda geleneksel askeri geçit töreninin yapıldığı etkinlikte, bir paraşütçü 400 metrekarelik İtalyan bayrağıyla alana indi.

Öte yandan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Cumhuriyet Günü münasebetiyle İtalya Genelkurmay Başkanı Graziano'ya yolladığı mesajında "Özgürlük, adalet, eşitlik ve herkesin hakkına saygı duyulması gibi değerler, toplumumuzun temelini oluşturmaktadır ve Avrupa'nın üzerine kurulduğu ana sütunlardandır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ecenur Çolak