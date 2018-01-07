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İsveç'te metroda patlama

İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.

07 Ocak 2018 Pazar 15:42
İsveç'te metroda patlama
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STOCKHOLM(AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.

Södertörn İtfaiye Müdürlüğünden Lars-Ake Stevelind, yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 11.07'de yaşandığını ve iki kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Patlamaya el yapımı bomba neden oldu

Patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu aktaran Stevelind, yaralanan 45 ve 60 yaşlarındaki iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muhabir: Atila Altuntaş

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