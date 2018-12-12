İsveçli avcılar, yaban domuzu avı için Beyşehir'de buluştu

KONYA (AA) - İsveçli av tutkunları, yaban domuzu avı için Konya'nın Beyşehir ilçesinde buluştu.

Son yıllarda yabancı avcıların yoğun ilgi gösterdiği Beyşehir'e gelen İsveçli 11 avcı, düzenlenen yaban domuzu avı partisine katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri nezaretinde gerçekleştirilen yaban domuzu avına katılan İsveçli turistler, bölgenin doğasını çok beğendiklerini belirtirken, Türkiye'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

Yurt dışından gruplar halinde Beyşehir ilçesine gelen yabancı av tutkunları, yöredeki dağlık alanlarda düzenlenen av partilerine katılıyor.

Yabancı turistler, dağlık alanlarda vurdukları domuzları vurulduğu sahada bırakırken, kafalarındaki diş kısımlarını alıyor, av sonunda avladığı domuzun diş büyüklüğüne göre yarışıyorlar.



