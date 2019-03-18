"İstişareyle kentin sorunlarına çözüm üretiyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, vatandaş ve esnafın talep, görüşlerini değerlendirerek, istişareyle kentin sorunlarına çözüm ürettiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, yerel seçimler öncesinde, Kılıçözü Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek desteklerini istedi.

Esnaf ve vatandaşlara 10 yıllık görevde bulunduğu sürede yaptıklarını ve seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlatan Bahçeci, katılımcı bir yönetim anlayışının başarıyı mutlaka beraberinde getireceğini ifade etti

Vatandaşların ve esnafın talep ve görüşlerini değerlendirerek, istişareyle kentin sorunlarına çözüm ürettiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Sorunları öncelik sıralamasına tabi tutup, ardından teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaş ve esnafın talep, görüşlerini değerlendirerek, istişareyle kentin sorunlarına çözüm üretiyoruz. Beklenti, istek ve taleplere göre bir çok çalışmayı hızlandırıyoruz. On yıldır Kırşehir’de gözümüz ve kulağımızla sürekli cadde, sokak ve mahallelerdeki vatandaşımızda. Vatandaşımız ne istiyor ve hangi adımı atmamızı bekliyor, ona bakıyor, değerlendiriyor ve yol haritamızı da ona göre çiziyoruz. Halkımıza inanıyorum ki 31 Mart’ta kentimizin ve ülkemizin geleceğine hizmet eden, gönül belediyeciliği ortaya koyan AK kadroları yine iş başına getirecektir. İşimizi severek yapıyoruz, asla yorulmuyoruz. Gönülleri kazanıp, AK Parti Belediyeciliğini bir kere daha kanıtlayacağız. Gittiğimiz her yerde Kırşehir’de yaptığımız ve yapacağımız 41 vizyon projelerimizi anlatıyoruz."