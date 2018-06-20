ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı Nabi Avcı, AK Parti döneminde kente büyük yatırımların yapıldığını belirterek, istikrarın devam etmesinin Eskişehir ve Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Avcı, sendikaların 200'ü aşkın temsilcisiyle kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirdi. Burada konuşan Avcı, Türk Dünyası Kültür Başkentliği döneminde Eskişehir için önemli hizmetlerde bulunduklarını, Dede Korkut Parkı, Yeni Eskişehir Stadı, Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, ESminyaTürk gibi yapılar inşa ettiklerini, birçok tarihi eseri restore ettiklerini kaydetti.

"Eski stadı yapılaşmaya açmayacağız." dediklerini anımsatan Avcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi için de çalışmalara başlandı. Hem de altında Eskişehir trafiğini rahatlatacağını düşündüğümüz otoparkı ile birlikte. 'Eskişehir çok sayıda muhacir vatandaşımızın olduğu bir kent. Çocuklarımız kültürlerini, ata topraklarını tanısınlar.' dedik ve on binden fazla lise öğrencisini, öğretmenleriyle yurt dışına gönderdik. Eskişehir bir öğrenci kenti. Cumhurbaşkanımız, Eskişehir'e geldiğinde Eskişehir ve burada okuyan öğrenciler için büyük bir müjde verdi. 'Eskişehir 2019 yılı Türk dünyası eğitim başkenti olacak.' dedi. Üçüncü üniversite ile tıpkı kültür başkentliğinde olduğu gibi eğitim başkentliği döneminde de Eskişehirli kardeşlerimiz, önemli hizmetlerle tanışacaklar. Eskişehir'in ismi bir kez daha Türk dünyasında yankılanacak. Eskişehir eğitimde de bir dünya markası olacak, önemli eğitim çalıştaylarına, kongrelerine ev sahipliği yapacak, Eskişehir'e birçok yatırım kazandırılacak, kalıcı ve büyük eserlere sahip olacak."

Avcı, tüm bu hayırlı işlerin devam etmesinin istikrara bağlı olduğuna işaret ederek, "AK Parti döneminde kente büyük yatırımlar yapıldı. İstikrarın devam etmesi Eskişehir ve Türkiye için çok önemli."

Sendika temsilcileri de Avcı'ya kente yaptığı hizmetler için teşekkür etti.