İstiklal Yolu'nun önemi

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kurtuluş Savaşı'nda askerlere cephane ve tıbbi malzeme taşınan İstiklal Yolu'nun hikayesi, cephe gerisinde bu malzemeleri kağnılarla büyük fedakarlıklar göstererek taşıyanların hikayesi üzerinden anlatılacak.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından hazırlanan "İstiklal Yolu'na Vefa Projesi", İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Projeye, Çankırı'da valilik, belediye başkanlığı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından da destek veriliyor.

Çankırı ve Kastamonu ayakları bulunan proje ile bu yolu kullanarak cepheye mühimmat ve tıbbi malzeme taşıyan Şerife Bacı'nın yanı sıra Yanığın Emine, Hancı Halil Ağa, Hancı Topal Ali gibi "gizli kahramanlar"ın hikayeleri aracılığıyla İstiklal Yolu'nun öneminin anlatılması hedefleniyor.

- "Genelde cephe gerisindeki 'karınca ordusu'ndan bahsedilmiyor"



Dernek başkanı İsmail Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı sırasında cephe gerisinde de ciddi mücadele verildiğini dile getirdi.

Türk milletinin mücadeleyi adeta iki orduyla yaptığını vurgulayan Çam, "Birincisi cephede savaşan orduydu. İkincisi ise cephe gerisindeki görülmeyen 'karınca ordusu'ydu. Milli Mücadele anma etkinliklerinde ne yazık ki genelde cephe gerisindeki 'karınca ordusu'ndan bahsedilmemektedir. Bizim amacımız cephe gerisine dikkati çekmek." dedi.

İsmail Çam, İnebolu'dan başlayan İstiklal Yolu güzergahının Küre, Seydiler, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Çubuk ve Kalecik'ten Ankara'ya kadar uzandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında iki temel faaliyet yapılacak. Birincisi edebiyat yarışmaları. Bu da 3'e ayrılıyor. İlk olarak yaşanmış hatıralar kaleme alınacak. Bu mücadeleye katılan kişilerin günlükleri ya da bunların anlatımları varsa, bunlarla yarışmaya katılınabilecek. 2'ncisi de gerçek olaylar, mekanlar ve kahramanların isimleri kullanılarak kurgu hikayeler yazılacak. 3'üncüsü ise şiir yarışması.

Projenin 2'nci ayağında da o dönem çekilen tarihi belge niteliğindeki fotoğraflar ve yazılı belgeler varsa bunları bağış yoluyla toplayacağız. Bu yazıları ve fotoğrafları 'İstiklal Yolu Albümü' adı altında kitap çalışmasına dönüştürmek istiyoruz. Bu eserler kitaplaştırılıp, ölümsüz kahramanlar haline getirilecek. Her iki etkinliğe katılımı özendirmek için ödülün yanı sıra herkese katılım belgesi verilecek."

Projenin duyurusu için Kastamonu ve Çankırı'da afiş ve broşürler dağıttıklarını, milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara ulaştıklarını dile getiren Çam, müftülükler aracılığıyla imamlara, valilikler aracılığıyla muhtarlara broşürler göndereceklerini, böylece herkese ulaşmayı çalışacaklarını söyledi.

Projenin 2019'un Temmuz ayına kadar devam edeceğini aktaran İsmail Çam, "Etkinliğimize 14 yaş üzeri herkes katılabilir. Yarışmaya internet üzerinden de katılma imkanı bulunuyor. 'www.istiklalyolu.com' adresinde bütün bilgiler yer almaktadır. Başvurular 1 Mart'a kadar yapılabilir." diye konuştu.

Çam, "Proje ile Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz. Aslında zafere ortak olmuşlar ama yeterince anlatılmadığı için bu kahramanlar unutulmuş. Amacımız cephe gerisine dikkati çekmek. Kahramanlıkları kitaplaştırarak, eser haline getirmek istiyoruz. En önemli sıkıntılarımızdan biri, yazılı doküman bulmakta güçlük çekmemiz. Maalesef en yeni eser 1950 yıllarına ait. Bu bilgileri çoğaltıp isteyen herkese ulaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Çam, İstiklal Yolu'nun milli park yapılmasının, yolun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu da kaydetti.