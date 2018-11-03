İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

ÇANKIRI (AA) - İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam, Cumhurbaşkanı kararıyla Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan İnebolu ile Ankara arasındaki 105 kilometrelik güzergahta sınırları çizilen alanların "İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı" olarak belirlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Yolu hattının Çankırı için çok büyük bir tarihi miras olduğunu söyledi.

İstiklal Yolu farkındalığı için 2003 yılından beri çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çam, "Milli mücadelede bu bölge halkı, cephe gerisinde kadınlarıyla, ihtiyarları, gazileriyle bu mücadeleye büyük destek vermiştir. Bu hattın milli mücadeleden sonra küllenerek tarihin karanlıklarında kaybolmasına gönlüm razı olmadığı için bu konuda bir dizi çalışmalar yapılmasını istemiştim." dedi.

İstiklal Yolu'nun milli park ilan edilmesinin ardından önemli bir yasal sorunu çözdüklerini dile getiren Çam, şöyle konuştu:

"Bu konuda gerçekten çok mutluyum. En azından 15 yıllık bir çalışmamın sonucunu görmüş oldum. Bu konuda önemli bir yasal problemi aşmış olduk. Bundan sonra hayal ettiğimiz bazı projelerimizi gerçekleştirebileceğiz. Çünkü İstiklal Yolu Milli Parkı'nın özel bir bütçesi olacak. İstiklal Yolu'nu ihya etmek için özel çalışmalar yapılacak. Bunun için bizim projelerimiz hazır. İstiklal Yolu'nun yılın her zamanında farklı etkinliklere ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Bu tür faaliyetlerin yapılabilmesi için bazı altyapılara ihtiyaç var. Milli parklar öncelikle bu altyapıları yapacak. O zaman burayı ziyaret edenlerin sayısı çoğalmış olacak. İstiklal Yolu'nu gezenlerin bu yolu öğrenmesi için de buradaki tarihi noktaların restore edilmesi gerekiyor."

İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.