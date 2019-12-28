İstiklal Marşı'nın şairi Ersoy, Bağcılar'da anıldı
İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında Bağcılar Belediyesinin düzenlediği özel programla anıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Sarayı'nda Asımın Nesli Vakfı iş birliğiyle düzenlenen anma programına katılan gazeteci-yazar Yusuf Kaplan "Mehmet Akif ve Asımın Nesli" başlıklı seminer verdi.
Enderunda çocukların 7-8 aşamalı eğitimden geçirildiğini, ilk aşamada yüzde 30'unun elendiğini kaydeden Kaplan, "Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Ahlakında, yeteneğinde ve karakterinde bir sorun olan hemen eleniyor. Kriterler çok yüksek. Daha sonra sırayla diğer aşamalar geliyor. Oralarda da elemeler devam edilerek en kaliteliler seçiliyor. Müthiş bir sistem. Tam sizin yapacağınız bir şey." değerlendirmesinde bulundu.
Kaplan, seminerde kendisine yönlendirilen gündeme ve eğitime ilişkin soruları da cevaplandırdı.
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