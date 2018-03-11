İstiklal Marşı'nın kabulunün 97'nci yılı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Bu eşsiz destan, bir dönüm noktasında ordumuza ve halkımıza manevi güç vermiş, savaşın en acı safhalarında herkese ümit aşılayarak damarlardaki kanı hızlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Topaca, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşı'nın direnen, mücadele eden ve topyekun bir ordu olarak karşı koyan bir milletin kükreyen sesi olduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin bütün heybetini gözler önüne seren, her dizesinde çok derin hakikatleri yüzlere çarpan, aziz milletin ruhunu temsil ve tefsir eden İstiklal Marşının kabulünün Cumhuriyetin ilanından önce olduğunu hatırlatan Topaca, "Bu eşsiz destan, bir dönüm noktasında ordumuza ve halkımıza manevi güç vermiş, savaşın en acı safhalarında herkese ümit aşılayarak damarlardaki kanı hızlandırmıştır. Nitekim Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, dinamik ve yeni devletimiz inşa edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Vatanına, bayrağına ve insan olmanın sorumluluğuna yakışır bir ömür süren Mehmet Akif'in, İstiklal Marşı yazma müsabakasında sergilediği duruşa işaret eden Topaca, Akif'i sevmenin bu yurdu sevmenin nedenlerinden biri olduğunun altını çizdi.

"İstiklal Marşı'ndaki ruh ve enerjiyle bugün bizler her gün seferberliğe çağrılacak, her vakit bir istiklal harbi verecek kadar heyecanımızı muhafaza ediyoruz. Bunun en son örneğini, 15 Temmuz günü, gece okunan selalarla, çıkarak gösterdik." ifadesini kullanan Topaca, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, hayatını bu millete adayan Mehmet Akif'in milletimize ebedi bir duasıdır. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' demişti. Allah hiçbir zaman ülkemizin semalarından şehadetleri eksik etmesin. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yılını kutlarken eserleri ve hayatıyla bir fazilet abidesi olan Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşı’nı kanunlaştıran Gazi Meclis'in onurlu üyelerini bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum."

