İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bu yıl İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 97. yılını idrak ediyoruz. Gönderde dalgalanan al bayrağımızın sesli manifestosu olan İstiklal Marşımızın ebediyen dilimizden ve gönlümüzden düşmemesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kahraman, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin ufuklarda yankılanan sesi İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 97'inci yılında olunduğunu hatırlatan Kahraman, milli mefkurenin en veciz ifadelerle dile getirildiği İstiklal Marşı'nın bu anlamlı yıl dönümünü kutladı.

İstiklal ve istikbal mücadelesinin en çetin geçtiği dönemlerde bağımsızlık fikrini kültür coğrafyasına taşıyan abidevi şahsiyetlerden birinin de Mehmet Akif Ersoy olduğunu anımsatan Kahraman, şöyle devam etti:

"O, yaşadığı dönemde dünyadaki bütün Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir. Mehmet Akif, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Hint alt kıtasına kadar bütün Müslümanların, kendine Mekke'yi kıble bilen bütün kardeşlerimizin ittihadını savunup, zalimlere karşı hep birlikte mücadele idealini taşımıştır. İstiklal Marşı'nı da coşkulu, heyecanlı ve daima umut dolu kişiliğiyle kaleme almıştır. Çıkardığı dergiler ve kürsü konuşmaları ile milletimizi İstiklal Marşı'na derç ettiği düşünce, inanç ve ideallerine çağırmıştır. Kendisini rahmet ve minnet duygu ve niyazımızla anıyoruz."

- "Gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum"

Kahraman, Müslümanların birliği ve kardeşliğine olan inancını ömrü boyunca muhafaza eden merhum Akif'in, İstiklal Marşı'nda da bu görevini en veciz ifadelerle dile getirdiğine işaret ederek, "Merhum Akif'in, 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.' mısraları ile başlayan İstiklal Marşı'nın manası, en doğru şekilde İstiklal Savaşı'nı yöneten Birinci Meclisimiz tarafından anlaşılmıştır." ifadesini kullandı. Kahraman, şunları kaydetti:

"Bu yıl İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 97. yılını idrak ediyoruz. Gönderde dalgalanan al bayrağımızın sesli manifestosu olan İstiklal Marşımızın ebediyen dilimizden ve gönlümüzden düşmemesini temenni ediyorum. İstiklalimizin banisi, istikbalimizin teminatı bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sıhhat, afiyet ve hayırlı şifalar diliyorum. Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini tekrar ifadeyle 'Cenab-ı Allah'tan aziz milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını niyaz ediyorum."



