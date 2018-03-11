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İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Kamçı, mesajında, Türk milletinin onurlu mücadelesi ve vatan sevgisi, bağımsız bir ülke, hür bir millet iddiasının...

11 Mart 2018 Pazar 16:33
İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, mesajında, Türk milletinin onurlu mücadelesi ve vatan sevgisi, bağımsız bir ülke, hür bir millet iddiasının mısralarla ifadesi ve parlak bir geleceğin müjdecisi olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 97’nci yıl dönümünün kutladığını belirtti.

Milli marşların, milletlerin birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerden biri olduğuna işaret eden Kamçı, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, Türk milletini ortak düşünce ve değerler düzleminde buluşturan eşsiz bir eserdir. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen, ömrünü vatana, millete adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bu uyanış destanında bir milletin yeniden var olması, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri almasının yanı sıra her kıtasında iman tazeleten, her mısrasında ecdada rahmet okutan, her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşımız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir. Türk milletini ortak değerler ve düşünce düzleminde buluşturan İstiklal Marşımız ve sahip olduğumuz her değer bağımsızlık mücadelesinden izler taşıyor. Bize ve genç nesillerimize düşen en temel vazife de bu mücadeleyi daima diri tutmak ve gelecek nesillere aktarılması için mücadeleyi sürdürmektir."

Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri Valisi Süleyaman Kamçı
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