İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, ülkenin işgale uğradığı milli mücadele günlerinde, düşmana karşı Anadolu'da oluşan heyecanı koruyan, vatan sevgisi ve inancını canlı tutan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de, "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 97. yılını büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırdığını aktaran Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verdiği kurtuluş mücadelesinin sembolü olmuştur. Milletimizin bağımsızlığına, vatanına, bayrağına ve dinine olan bağlılığını muhteşem bir coşkuyla anlatan merhum Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını dizeleriyle milletimize aşılamıştır. Bu duygularla, İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."