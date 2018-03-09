Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Şimşek, mesajında, ülkenin işgale uğradığı milli mücadele günlerinde, düşmana karşı...

09 Mart 2018 Cuma 17:42
İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı
banner230

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, ülkenin işgale uğradığı milli mücadele günlerinde, düşmana karşı Anadolu'da oluşan heyecanı koruyan, vatan sevgisi ve inancını canlı tutan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de, "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 97. yılını büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırdığını aktaran Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verdiği kurtuluş mücadelesinin sembolü olmuştur. Milletimizin bağımsızlığına, vatanına, bayrağına ve dinine olan bağlılığını muhteşem bir coşkuyla anlatan merhum Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını dizeleriyle milletimize aşılamıştır. Bu duygularla, İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Anahtar Kelimeler:
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. YılıNiğde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim