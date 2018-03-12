İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akgül, mesajında, Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı ile Türk milletinin duygularına tercüman olduğunu ifade etti

Bu destansı eserin aynı zamanda, vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş Türk milletinin, kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği kahramanca duruşun eşsiz tezahürü olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı aynı his ve milli heyecanla okumaya devam edecek, milli varlığımıza yönelik her türlü tehdit ve ihanete karşı gözümüzü kırpmadan mücadele vermeye ve devletimizin bekası söz konusu olduğunda tüm imkanlarımızla sonuna kadar milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Akgül, İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulünün yıl dönümü vesilesiyle başta milli şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatan uğruna her şeyiyle yılmadan mücadele eden aziz kahramanları ve şehitleri rahmet ve minnetle bir kez daha yad ettiklerini ifade etti.