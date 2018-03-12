İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından mili marş olarak kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kuranı Kerim okunması ile başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılma aşamasını anlatan sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda, "Ey Vatan" adlı oratoryo ve "Dedenin Vermiş Olduğu Ders" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Programa, Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, kamu kurumu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.