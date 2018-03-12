İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın TBMM'de mili marş olarak kabulünün 97. yıl dönümü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programla kutlandı.

Programda, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Şimşek Yıldırım, yaptığı konuşmayla günün anlam ve önemini ifade etti ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, edebi kişiliği, İstiklal Marşı’nın kabul ediliş aşamalarını canlandırmalar ve şiirlerle anlattı.

Program, İstiklal Marşı’nın kabulünü anlatan sinevizyon gösterisiyle sona erdi.

Etkinliğe Yozgat Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da katıldı.