İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki etkinlikte, Kocasinan Anadolu Lisesi'nin öğrencileri İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u şiirleriyle andı. Slayt gösterileri eşliğinde Akif'in hayatı katılımcılara anlatıldı.
Mehmet Akif'in Milli Marşı'nın orotoryo ile anlatıldığı etkinliğe, Vali Süleyman Kamçı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program, mehteran gösterisinin ardından sona erdi.