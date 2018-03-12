İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki etkinlikte, Kocasinan Anadolu Lisesi'nin öğrencileri İstiklal...