SİVAS (AA) - Şarkışla, ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokul'u tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, öğrenciler İstiklal Marşı hitap oratoryosu sundu, türküler ve şiirler okundu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın önemini anlattı.

Okul müdürü Mustafa Hatipoğlu da programın tertip edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şarkışlalı şehitlerin kısa tanıtım videosu yayınlanırken, şehit aileleri ve bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.