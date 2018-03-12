İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bu topraklardaki bin yıllık varoluşun özeti olduğunu söyledi.

Çakacak, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Türk milletinin, tarihin her döneminde bağımsızlığına, vatanına, mukaddes değerlerine yönelen saldırılara canı pahasına karşı koyduğunu belirtti.

Yüce milletin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği varoluş mücadelesinin bir kahramanlık destanı olduğuna işaret eden Çakacak, şöyle konuştu:

"Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nı imkansızlıklar içerisinde her türlü fedakarlığa katlanarak, şehadetler vererek büyük bir zaferle neticelendirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zafer milletimizin kahraman evlatlarının birbirine kenetlenerek omuz omuza yazdığı büyük bir kahramanlık destanıdır. İstiklalimiz ve istikbalimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Emsalsiz güçlü bir şekilde tüm dünyaya gösteren milletimizin verdiği bu destansı mücadele, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşımız ile ölümsüzleştirilmiştir. İstiklal Marşı bu topraklardaki bin yıllık varoluşumuzun özetidir. Aynı zamanda her tarafı işgale uğramış bir milletin küllerinden yeniden nasıl doğduğunu; iman, inanç, birlik ve beraberlik etrafında kenetlenerek neleri yapabileceğini göstermesi bakımından da eşsizdir."

Çakacak, Mondros Ateşkes Antlaşması ile son vatan toprağı Anadolu’nun işgal edildiğini, ümitsizliğin kara bir bulut gibi milletin üzerine çökmeye başladığı o günlerde, vatan sevgisini ve imanı kalbine sığdırmış bir şair çıkarak "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak…" demek suretiyle millete yeni bir diriliş ruhu ve nefesi üflediğini bildirdi.

- "Gençlerimizin Safahat adlı kitabı defalarca okumalıdır"

Ezelden beridir hür yaşamış bir milletin, tarihin hiçbir döneminde tanışık olmadığı esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını anlatan Çakacak, şunları söyledi:

"Mehmet Akif marşın yazımı için konan ödülü 'Milletin başarıları para ile ölçülemez.' diyerek kabul etmemiştir. 'İstiklal Marşı Türk milletinin eseridir' diyen Mehmet Akif eserlerini topladığı Safahat adlı kitabına İstiklal Marşı'nı dahil etmemiştir. Çünkü marş artık kendisinin değil milletindir. Mehmet Akif’in bizlere en kıymetli hediyesi olan İstiklal Marşı'mızı, vatanımızın her karış toprağında gururla dalgalanan bağımsızlık sembolümüz ay yıldızlı bayrağımız altında büyük bir coşkuyla okuyarak son nefesimize kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin onun mütevazi hayatını, fikirlerini, ideallerini ve asil duruşunu öğrenmesi ve İstiklal Marşı hariç bütün eserlerini topladığı, Safahat adlı kitabını defalarca okuması gerekir. Mehmet Akif’i anmanın, ona minnet borcu ödemenin ancak hayatını ve eserlerini okumaktan, anlamaktan ve hissetmekten geçtiğine inanıyorum. Bu tür etkinlikleri de bu yolda önemli bir adım olarak da değerlendiriyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Özen de toplumların sıkıntıya düştüğü dönemlerde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmek için çaba sarf ettiğini belirtti..

Konuşmalardan sonra TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Mehmet Akif ve Gençlik" konulu oratoryo sunuldu. Ardından program, Meserret İnel İlkokul 3-G sınıfı öğrencisi Zeynep Gökçe Yönlüer'in İstiklal Marşı’nı ezbere okumasıyla sona erdi.

Programa, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.