İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından mili marş olarak kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla...