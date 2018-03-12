İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından mili marş olarak kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla Yahşihan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda Saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.
Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Taşkın, günün anlamı ve önemini belirten konuşma yaptı.
Program, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan şiirlerin okunmasıyla son buldu.
Programa Yahşihan Kaymakam Fatih Yılmaz, Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Demir, kurum müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.