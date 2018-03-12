İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Muhammed Güven, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güven mesajında, İstiklal Marşı'nın her bir mısra ve kıtasının büyük mana içerdiğini, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı'nın tarihten bugüne 7'den 70'e tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından coşku içerisinde okunmaya devam edildiğini belirtti.

İstiklal Marşı'na coşku mana katan düşmanların dün de bugün de var olduklarını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Bizi istiklal mücadelesine zorlayan ve İstiklal Marşımıza bu coşku ve bu manayı katan düşmanlarımız dün vardı, bugün de varlar ve yarın da var olacaklar. Adları ve yöntemleri değişse de, ülkemiz üzerine kirli emellerini aynen sürdüren düşmanlarımıza karşı, korkmadan dik duruşumuza devam edeceğiz.Her karışı şehit kanıyla yoğurulmuş bu vatan topraklarında en son ocak kalana kadar ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya ve milletimiz ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamaya devam edecektir. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyorum. Bu vatan uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad ve mekanları cennet olsun. Milli şairimizin de söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."



