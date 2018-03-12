İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ve Sarıkaya ilçesinde12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sorgun Yunus Emre İlk ve Ortaokulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda konuşan okul müdürü Mehmet Kılınçarslan, Mehmet Akif Ersoy’un büyük bir şair olduğunu, yazdığı İstiklal Marşı’nın 97 sene evvel TBMM'nde alkışlarla kabul edildiğini belirtti.

Milli mücadele döneminde eli silah tutan kahramanlara merhum Mehmet Akif Ersoy’un da şiirleriyle bir nevi manevi komutanlık yaptığını vurgulayan Kılınçarslan, "Akif, İslam dünyasını çok iyi tahlil etmiştir. Mehmet Akif'i kendi eserlerinden tanımamız lazım. Akif'i doğru ve kaynağından okumalıyız. Bir daha hiç gelmesini istemediğimiz o kara günlerde asırların cihan imparatorluğu düşmanlar tarafından yıkılmaya çalışılırken Akif 48 saatte İstiklal Marşı’nı yazmış ve 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demiştir." dedi.

Program öğrencilerin okuduğu şiir ve tiyatro gösterileriyle sona erdi.

Sarıkaya ilçesinde de Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra okul müdürü Hacı Arif Saygı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı. Program, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile ilgili slayt gösterisi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.