Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Gül, mesajında, her milleti ayakta tutan milli, dini ve kültürel değerlerin olduğunu ifade etti.Türk...

10 Mart 2018 Cumartesi 09:39
İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı
banner230

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, her milleti ayakta tutan milli, dini ve kültürel değerlerin olduğunu ifade etti.

Türk milletinin vatan ve millet sevgisi, hürriyet ve istiklal tutkusu ve bayrağına olan saygısının her zaman milli birlik ve bütünlüğünün simgesi olduğunu vurgulayan Gül, "Milletimizin bu kutsal değerlere olan bağlılığını destanlaştıran İstiklal Marşı, yurdumuzun her bir köşesi işgal altındayken, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ile topyekun bir milletin kahramanca mücadelesini dizelere döken bir eserdir." ifadesini kullandı.

Gül, İstiklal Marşı'nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığının bilinmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğer biz vatanın bölünmez bütünlüğünü, bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini gençlerimize iyi anlatırsak tarihin her döneminde hiç devletsiz kalmayan Türk milletinin hür ve müstakil yaşamaya alışmış bir millet olduğunu Dünya'ya anlatmamız daha kolay olur. İşte 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı sergilediğimiz tutum ve davranışlarımız, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı da bir kez daha bu uğurda hiçbir zaman ödün vermeyeceğimizin kanıtıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ölümsüz şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vatan uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, Afrin'de şehit düşen şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum."


Anahtar Kelimeler:
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. YılıMesaj YayımladıVali Davut Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim