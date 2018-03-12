İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin şan ve şerefle dolu geçmişini, umutla baktığı geleceğini, uğruna canını seve seve verdiği özgürlüğünü ifade ettiğini belirtti.

Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, egemenliğin ve özgürlüğün sembolü ve "bu değerleri nasıl elde ettik" sorusunun cevabı olan İstiklal Marşı'nın 97. yılında, millet olarak ruhuna uygun ve istikametindeki ortak değerler ve amaçlar etrafında birleşerek, daha iyi ve daha müreffeh bir gelecek için azimle, inançla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İstiklale uzanacak her türlü karanlık elin, daha silaha uzanmadan kırılması gerektiğini vurgulayan Destici, "Türkün asla istiklalsiz yaşayamayacağını cihana asrın idrakiyle donanmış olarak yeniden göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Mehmet Akif Ersoy'un mısralarıyla, Türk milletinin içinde bulunduğu gaflet uykusundan uyanması ve milletin asli vazifesini hatırlaması gerektiğinin altını çizdi.



İstiklal Marşı'nın, vatanı işgal kuvvetleri tarafından paylaşılan ve tarih sahnesinden yok edilmek üzere olan bir milletin yeniden var oluşunu, yeniden şahlanışını anlatan bir destan olduğuna dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Bu marş, bizim şan ve şerefle dolu geçmişimizi, umutla baktığımız geleceğimizi, uğruna tatlı canımızı seve seve verdiğimiz özgürlüğümüzü ifade eder. Manevi havasını ve manasını yansıtan, kalplere kuvvet ve heyecan veren, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılıp milletimize armağan edilen İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünü huzur ve refah ortamında, birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz."

Destici, merhum Mehmet Akif Ersoy'u ve Gazi Meclis üyelerini de rahmetle andı.