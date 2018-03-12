İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkez ve ilçelerinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrenciler, programda Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okuyarak hayatını anlattı.

Oratoryo gösteriminin yapıldığı programda 11. sınıf öğrencisi Enes Turkel, Akif’in hayatı ve tarihsel sürecin anlatımının canlandırıldığı program büyük beğeni topladı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenleri Nuran Kaya ve Mehtap Tezcan tarafından hazırlanan programda Çanakkale, 15 Temmuz ve terör şehitlerinin anıldı.

- Kaman

Kaman ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Kaman İMKB Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri günün anlam ve önemini anlatan kompozisyon ve şiirleri seslendirdiler. Öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programa Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar, Kaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Diri , İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Boztepe

Boztepe ilçesindeki program Şeyh Şamil Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Milli mücadele yılları ve Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösterisi ile şiirlerin okunduğu programa, Boztepe Kaymakamı Serhat Doğan, Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çakmak, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.



