İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

NİĞDE (AA) - Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 97. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.İl Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından...