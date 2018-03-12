İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

NİĞDE (AA) - Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 97. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programda, öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini seslendirdi, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını içeren piyes sergilendi.
Güzel Sanatlar Okul Müdürü Abdullah Taşpınar, İstiklal Marşı'nın kabul edilişi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.
Programa katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 2. Ağır Ceza Reisi Osman Soydal, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar öğrencilerin açtığı sergiyi gezdi.